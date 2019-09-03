РИАМО (КОТЕЛЬНИКИ) – 3 сен. В подмосковных Котельниках завершили строительство корпуса №2 жилого комплекса «Новые Котельники», говорится в сообщении пресс-службы Главгосстройнадзора Московской области.

Застройщиком объекта выступает ООО СЗ «Котельники».

«Дом возведен в составе ЖК «Новые Котельники». Новостройка получила ЗОС и готовится к вводу в эксплуатацию», – сказал начальник Главного управления государственного строительного надзора Московской области Артур Гарибян.

Площадь трехсекционного 25-этажного жилого дома составляет 25552 квадратных метра. К заселению готовы 432 квартиры жилой площадью 18031 квадратный метр.

В проекте учли требования доступности для маломобильных групп населения. На территории проведены все необходимые работы по благоустройству, обустроены детская и спортивная площадки, парковочное пространство.

В настоящее время на территории ЖК «Новые Котельники» ведется строительство шести домов и детского сада. До конца 2019 года планируется завершить возведение корпуса №3.