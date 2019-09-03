РИАМО (КОРОЛЕВ) – 3 сен. В Королеве завершаются работы по благоустройству парка Костино и сквера Покорителей космоса, говорится в сообщении пресс-службы министерства благоустройства Московской области.

В минувшем году в Королеве была завершена первая очередь благоустройства площади возле ДК имени Калинина. Сейчас подходит к завершению вторая очередь благоустройства. В этом году здесь благоустраивается территория сквера Покорителей космоса до стадиона «Вымпел».

«В рамках благоустройства площади были проведены работы по устройству плиточного покрытия, освещения, архитектурно-художественной подсветки, видеонаблюдения, установке малых архитектурных форм, посадке зеленых насаждений, озеленению территории. Все работы выполнены уже на 99%», – говорится в сообщении.

В настоящее время заканчиваются пуско-наладочные работы по наружному освещению и видеонаблюдению. До 20 сентября завершат работы по установке малых архитектурных форм. Работы по посадке зеленых насаждений запланированы на вторую половину сентября.

Также завершено благоустройство парка Костино. Парк благоустраивали в несколько этапов. Здесь было выложено порядка 8 тысяч квадратных метров плитки. Особенность парка в том, что здесь множество дорожек, которыми пользуются горожане, и поэтому тропиночную сеть сделали с учетом уже существующих дорожек.

«В парке будет очень интересно детям. Здесь уже оборудован веревочный парк. Помимо этого, скоро появится детская «губернаторская» площадка размером 1450 квадратных метров. Площадка будет готова к 15 сентября», – сказал министр благоустройства Михаил Хайкин.