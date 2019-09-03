РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) – 3 сен. В подмосковных Люберцах в 2020 году откроются три новых детских сада, один из них появится в поселке Красково, сообщил глава городского округа Владимир Ружицкий во вторник в прямом эфире Люберецкой радиостанции.

«Детские сады востребованы, поэтому в этом плане у нас есть своя программа. В 2020 году откроются три детских сада. У нас есть микрорайоны, которые застраиваются, в них мы стараемся раньше закончить строительство (детских садов – ред.)», – сказал Ружицкий.

По его словам, в 2020 году детский сад на 350 мест появится в микрорайоне Красная Горка, детсад на 220 мест откроется на улице 8 Марта, в поселке Красково построят детсад на 350 мест.