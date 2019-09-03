РИАМО (КРАСНОГОРСК) – 3 сен. Свыше четырех тысяч деревьев и кустарников посадят 21 сентября на территории подмосковного Красногорска в рамках областной экологической акции «Наш лес. Посади свое дерево», сообщается на официальном сайте администрации городского округа.

«Акция «Наш лес. Посади свое дерево» пройдет в Красногорке 21 сентября. В рамках экологической акции планируют высадить более четырех тысяч деревьев и кустарников», – говорится в сообщении.

Посадка деревьев будет проходить вблизи ЖК «Изумрудные холмы». GPS-координаты площадки: 55.843261 37.277197.

Программа «Наш лес. Посади свое дерево» проходит в регионе с 2014 года по инициативе губернатора Московской области Андрея Воробьева.

«В этом году для проведения акции на землях лесного фонда Подмосковья подготовлено 63 площадки, где высадят 540 тысяч деревьев», – заключается в сообщении.