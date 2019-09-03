РИАМО (ПОДОЛЬСК) – 3 сен. В молодежном центре «Максимум» подмосковного Подольска до 5 сентября проведут сбор кормов для животных, находящихся в приютах округа, сообщается в группе «Молодежный центр «Максимум» в соцсети «ВКонтакте».

«Благотворительная акция в помощь бездомным животным. В молодежном центре «Максимум» поселка Кузнечики Подольска до 5 сентября проведут акцию по сбору кормов для животных, которые будут направлены в приюты округа», – говорится в сообщении.

Все желающие смогут принести корма для кошек и собак по адресу: поселок Кузнечики, дом №8, кабинет №31, где будет находиться специальная коробка для кормов. Узнать подробности можно по телефону: 8(496)750-04-82.