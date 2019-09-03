РИАМО (КРАСНОГОРСК) – 3 сен. Мероприятия, посвященные памяти жертв трагедии в Беслане, провели в подмосковном Красногорске во вторник в рамках Дня солидарности в борьбе с терроризмом, передает корреспондент «РИАМО в Красногорске».

Одно из мероприятий провели в молодежном центре Красногорска. В нем приняли участие сотрудники и воспитанники центра.

«Мы собрались здесь, чтобы почтить память погибших в результате теракта в городе Беслане взрослых и детей в сентябре 2004 года. С той страшной трагедии прошло 15 лет. Это часть нашей истории, и забывать об этом мы не имеем права», – сказала педагог-организатор молодежного центра Ольга Мосеева.

Воспитанники молодежного центра подготовили литературную композицию, основанную на воспоминаниях их ровесников, которые были заложниками террористов и сумели выжить. Также на мероприятии показали выдержки из документальных фильмов и выпусков новостей, посвященных захвату школы 15 лет назад.

Завершили акцию, выпустив в небо 186 белых воздушных шаров – в память о каждом ребенке, погибшем в школе Беслана.

Третьего сентября в России отмечается День солидарности в борьбе с терроризмом в память о трагических событиях, случившихся в 2004 году в Беслане.

Вооруженные террористы захватили школу №1 в Беслане 1 сентября 2004 года во время торжественной линейки, посвященной началу нового учебного года. В заложниках оказались 1128 детей и взрослых. Боевики 2,5 дня удерживали мирных граждан в спортзале школы без воды и еды. В результате теракта погибли 314 заложников.