РИАМО – 3 сен. Мосгосстройнадзор оформил 16,8 тысячи разрешений на строительство и ввод объектов в эксплуатацию, в том числе продлений, в электронном виде с начала 2013 года, говорится в сообщении пресс-службы столичного ведомства.

С 1 ноября 2014 года государственные услуги в отношении объектов капитального строительства вне зависимости от источников финансирования предоставляются только в электронной форме. В связи с этим в службе «одного окна» комитета оборудованы автоматизированные рабочие места, где специалисты оказывают заявителям помощь в подаче необходимых документов.

«Московские власти активно работают в самых различных направлениях по информатизации города и развитию электронных муниципальных услуги. Перевод госуслуг в электронный вид препятствует коррупции в строительстве. Также предоставление государственных услуг в электронном виде – одна из форм снижения административных барьеров, позволяющая экономить время и средства», – говорится в сообщении.

Количество государственных услуг в сфере строительстве, которые можно получить в столице в электронном виде, постоянно увеличивается. Срок рассмотрения заявлений, поданных через портал mos.ru, не превышает 7 рабочих дней, а в случае оформления ЗОС – 5 дней вне зависимости от типа объекта капитального строительства.

Мосгосстройнадзор продолжает проводить обучающие семинары по предоставлению госуслуг в электронном виде, в которых могут принять участие юридические и физические лица.