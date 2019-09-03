РИАМО (ПОДОЛЬСК) – 3 сен. Двое шахматистов из Подольска одержали победу на первенстве Московской области, они представят городской округ на соревнованиях ЦФО, сообщается в группе «МУ СШ «Пахра» в соцсети «ВКонтакте».

Второго сентября в Доме отдыха «Покровское» Одинцовского городского округа завершилось первенство Московской области среди мальчиков и девочек в категориях до 9, 11, 13 лет, а также юношей и девушек в категориях до 15, 17 и 19 лет по классическим шахматам.

«Спортивную школу «Пахра» городского округа Подольск представляли занимающиеся спортсмены. По результатам соревнований в категории «девушки до 15 лет» первое место заняла Анна Полозова. В категории «юноши до 15 лет» первое место занял Ханин Михаил. Второе место в этой же категории занял Иван Добрынин. В категории «мальчики до 11 лет» второе место занял Святослав Лисенков, а в категории «мальчики до 13 лет» второе место занял Георгий Толмаев», – говорится в сообщении.

Подольские спортсмены успешно выступили на первенстве и вышли на соревнования Центрального федерального округа.