РИАМО - 3 сен. Кот-талисман столичного музея «Гараж», который пропал в конце июля, нашелся во вторник в подмосковной Лобне, сотрудники музея не исключают, что кота могли украсть, сообщил РИАМО менеджер «Гаража» Артем Максимов.

Рыжий кот Гараж пропал около пяти недель назад – он ушел гулять из офиса «Гаража» в парке Горького и не вернулся. Потеряшку искали как в самом парке, так и в районах поблизости, однако до сих пор поиски были безрезультатными.

«Обстоятельства показывают, что он не сам туда попал - Лобня слишком далеко. Он, конечно, сам мог испугаться и уйти, потом его кто-нибудь подобрал и увез. Но он не домашний. Может, его взяли, потом поняли, что он не домашний и просто отпустили. Мы думаем 50 на 50, что его могли украсть», - сказал Максимов.

Он добавил, что сейчас кот чувствует себя хорошо. За прошедшие недели Гараж даже не похудел - это значит, что животному не приходилось голодать.