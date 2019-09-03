РИАМО – 3 сен. На фестивале Russian Woodstock, посвященном 50-летию легендарного фестиваля в Вудстоке, главными хедлайнерами станут группы Tri State Corner и Junkyard Drive, сообщается на сайте фестиваля.

«По случаю 50-летия фестиваля в Вудстоке центр Игоря Сандлера предлагает отдать дань уважения грандиозному событию, изменившему ход истории в рок-музыке, и снова объединить едиными идеями пацифизма, мирной романтики и «духом Вудстока», — говорится в сообщении.

Группа Tri State Corner станет одним из двух главных хедлайнеров фестиваля. В рок-группу входят участники из Германии, Польши и Греции. Музыканты смешивают жесткие рок-мелодии с чувственными звуками традиционной греческой бузуки и создают новый, инновационный уникальный стиль.

Junkyard Drive – второй главный хедлайнер – восходящая группа-звезда рок-н-ролла из Дании. Junkyard Drive имеет репутацию одной из наиболее энергичных и взрывных команд Дании.

Фестиваль Russian Woodstock пройдет 14 сентября в международном туристическом комплексе «Золотой город» в Тульской области.

Первый фестиваль прошел в августе 1969 года в США (штат Нью-Йорк), стал символом пацифизма и идей мирной романтики, а также был назван в средствах массовой информации «тремя днями мира и музыки».