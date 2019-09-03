РИАМО - 3 сен. Троицкий суд Москвы оштрафовал Любовь Соболь на 300 тысяч рублей, сообщил РИАМО во вторник представитель пресс-службы суда.

Соболь судили за повторное нарушение установленного порядка организации либо проведения митинга.

«Троицкий районный суд Москвы рассмотрел административное дело в отношении Любови Соболь по части 8 стати 20.2 КоАП РФ. Соболь Л.Э. назначено наказание в виде административного штрафа в размере 300 тысяч рублей», - сказал собеседник агентства.

Соболь призывала к участию в несогласованной акции в центре Москвы 31 августа.

Акции протеста в Москве начались после отказа в регистрации некоторым кандидатам в депутаты Мосгордумы, в том числе Соболь. Выборы пройдут 8 сентября.