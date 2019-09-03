РИАМО - 3 сен. Движение на центральном участке Калужско-Рижской линии было остановлено из-за падения под поезд металлической сушки для белья, говорится в сообщении пресс-службы московского метро.

«Предмет предположительно уронил один из пассажиров при прибытии состава. В ходе инцидента никто не пострадал. Сотрудники метрополитена оперативно приняли меры для устранения постороннего предмета и восстановили движение на линии в полном объеме», - отмечается в материале.

Сушка упала аккурат между поездом и платформой станции «Китай-город». Из-за этого инцидента движение на участке от станции «Октябрьская» до станции «Китай-город» осуществлялось только в обратном направлении с увеличенными интервалами.

На данный момент сбой устранен, а движение поездов на Калужско-Рижской линии метро введено в график.

В столичном метрополитене призвали пассажиров быть внимательными и осторожными, а также соблюдать правила пользования метрополитеном и правила безопасности.