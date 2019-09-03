РИАМО (БАЛАШИХА) – 3 сен. Дипломы и ценные подарки вручили четырем победителям смотра-конкурса среди лучших гаражных кооперативов в Балашихе, который впервые провели на территории Московской области, передает корреспондент «РИАМО в Балашихе».

Торжественная церемония награждения лучших гаражных кооперативов горокруга, входящих в региональную ассоциацию, прошла во вторник в многофункциональном центре Балашихи. Конкурс проведен совместно с общественной палатой округа при поддержке Балашихинской торгово-промышленной палаты.

«Такой смотр-конкурс проведен впервые в Московской области. Пилотный проект мы решили сделать в городском округе Балашиха. Среди 18 заявок от гаражных кооперативов, входящих в региональную ассоциацию, мы выбрали 11 участников. Комиссия совершила объезд территорий каждого из них. Оценивались общее содержание территории, лучший фасад и лучшая комплексная система безопасности», – сказал председатель ассоциации гаражных кооперативов Московской области Евгений Маковский.

Он добавил, что по итогам конкурса были выбраны четыре победителя: кооператив «Южный-2», кооператив «Труд», кооператив «Ветеран» (в микрорайоне Гагарина), кооператив «Западный».

Победителям вручили дипломы и ценные подарки.

В состав комиссии смотра-конкурса вошли члены общественной палаты, представители ассоциации гаражных кооперативов.

«Каждый гаражный кооператив по-своему уникален, в каждом есть своя изюминка, особенность. Надеемся, что в следующий раз участников конкурса будет гораздо больше», – заключил Маковский.