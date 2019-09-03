РИАМО (ПОДОЛЬСК) – 3 сен. Согласительная комиссия урегулирует разногласия, возникшие в результате публичных слушаний по внесению изменений в генплан подмосковного Подольска в отношении участков вблизи микрорайона Дубровицы, где планируется многоэтажная застройка, сообщается на интернет-портале «Добродел».

Житель Подольска написал на интернет-портале «Добродел», что выявил изменения документов генплана, сделанные после завершения публичных слушаний. По его словам, несколько земельных участков вблизи деревень Наумово и Кутьино площадью около 7 гектаров незаконно переведены из рекреационной зоны в зону многоквартирной 17-этажной жилой застройки.

«В настоящее время в соответствии с Градостроительным кодексом РФ и согласно распоряжению Мособлархитектуры принято решение о создании согласительной комиссии. Распоряжение размещено на официальном сайте Мособлархитектуры. Состав, порядок и срок работы комиссии определены положением о деятельности по урегулированию разногласий по заключениям, содержащим положения о несогласии с проектом внесения изменений в генеральный план Подольска», – говорится в сообщении.

Протокол согласительной комиссии разместят в Федеральной государственной информационной системе территориального планирования.

В рамках госпрограммы Московской области «Архитектура и градостроительство Подмосковья» на 2017–2024 годы подготовлен проект внесения изменений в генеральный план Подольска. Земельные участки с категорией «земли сельскохозяйственного назначения» и видом разрешенного использования «для сельскохозяйственного производства» в проекте внесения изменений в генплан отнесли к зоне многоквартирной жилой застройки и включили в границы Подольска на основании обращения собственника земельных участков, а также предложения администрации горокруга для возможности расселения ветхого жилого фонда.

Проект внесения изменений в генеральный план направлялся на согласование в центральные исполнительные органы государственной власти Московской области. Министерством сельского хозяйства и продовольствия Московской области земельные участки согласованы к переводу из состава земель сельскохозяйственного назначения в иные категории земель.

Проект внесения изменений в генеральный план направили в администрацию Подольска для проведения публичных слушаний. В заключении о результатах публичных слушаний указано предложение от участников, перевод земельных участков необходимо осуществить в соответствии с действующим законодательством.