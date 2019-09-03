РИАМО - 3 сен. С 23 по 29 августа в Подмосковье устранили более 200 нарушений чистоты по итогам работы административных комиссий, говорится в сообщении пресс-службы Госадмтехнадзора Московской области.

Кроме того, за этот же период было вынесено 396 постановлений на устранение нарушений чистоты. Активнее всех работали административные комиссии семи муниципалитетов Подмосковья.

«Так, например, в городском округе Клин было вынесено 65 постановлений о необходимости ликвидации выявленных нарушений чистоты и порядка. В городском округе Королев – 49 «постановлений чистоты», в городском округе Серпухов – 37. Все нарушения устранены», – сказал начальник Госадмтехнадзора Московской области Олег Баженов.

В числе лидеров по работе в этой сфере на минувшей неделе также оказались Орехово-Зуевский городской округ (26 постановлений), Солнечногорск (14 постановлений), Красногорск (13 постановлений) и Ступино (10 постановлений).

Административные комиссии работают в муниципалитетах Московской области с начала 2018 года. Их главная цель – выявления и пресечения нарушений чистоты, порядка и благоустройства, совершаемых физическими лицами, а также гаражно-строительными кооперативами и садоводческими товариществами.