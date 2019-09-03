РИАМО - 3 сен. Арбитражный суд признал законным предписание Московского областного УФАС России в отношении МКУ «Комитет по закупкам» городского округа Кашира, которое допустило нарушение закона о контрактной системе, говорится в сообщении пресс-службы подмосковного УФАС.

Ранее в УФАС поступило обращение индивидуального предпринимателя. Он пожаловался на действия МКУ «Комитет по закупкам» при определении подрядчика на оказание услуг по транспортировке умерших в морг с мест обнаружения.

«По результатам рассмотрения управление признало жалобу обоснованной, выдало заказчику обязательное для исполнения предписание. Не согласившись с указанными решением и предписанием, администрация городского округа Кашира обратилась в суд», - говорится в сообщении.

Девятый арбитражный апелляционный суд отказал администрации Каширы в удовлетворении требований и подтвердил обоснованность решения антимонопольного ведомства.