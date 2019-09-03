РИАМО – 3 сен. В московском СИЗО №6 зарегистрировали брак заключенного, сменившего пол на мужской, и его девушки, пишет во вторник Федеральное агентство новостей.

Невесту зовут Елена, жениха – Назар (раньше его звали Анастасия).

«Заключенного трансгендера вывели в особое помещение в СИЗО, невеста к нему приехала в красивом свадебном платье. С ней были работники ЗАГСа и свидетели. Других гостей не был», — сообщил сотрудник дежурной части СИЗО №6.

Сразу после регистрации брака жена уехала домой, а ее муж отправился в камеру.