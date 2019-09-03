РИАМО - 3 сен. В 14 муниципальных образованиях Подмосковья в полном объеме завершили укладку асфальтобетонного покрытия по плану на текущий год, всего там отремонтировали более 420 дорог, говорится в сообщении пресс-службы министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.

«В 14 муниципалитетах отремонтировано дорожное покрытие на 426 участках протяженностью более 400 километров. Всего на сегодня в регионе отремонтировано более 1,8 тысячи дорог протяженностью свыше 2,1 тысячи километров, что составляет почти 90% от общего плана ремонта дорожной сети в этом году (в 2019 году – ред.). Работы продолжаются на 94 автомобильных дорогах», – сказал министр транспорта и дорожной инфраструктуры региона Алексей Гержик.

Наибольший объем работ выполнили в Мытищах (120 участков длиной 35 километров); Сергиевом Посаде (51 участок длиной 89 километров); Ступине (42 участка длиной 60 километров) и Шаховской (38 участков длиной 31 километр).

На дорогах заменили асфальтобетонное покрытие и нанесли разметку, в том числе на участках: по улицам Советской в Электрогорске и Моргунова в Кашире, в деревне Барыково в Серебряных Прудах. На участках Новоугличского шоссе с 0 по 2,4 километр и Сергиев Посад – М-8 Холмогоры с 19 по 32,8 километр в Сергиево-Посадском городском округе, М-9 Балтия Городково – Ядрово – Гордино с 0 по 7 километр в городском округе Шаховская, М-7 Волга – Электрогорск с 1,7 по 4 километра в Электрогорске.

Ремонт муниципальных дорог завершили в 52 городских округах, в том числе в Воскресенском (52 участка; 17,4 километра); Долгопрудном (27 участков; 8,1 километра), Коломенском (59 участков; 21,8 километра), Красногорске (55 участков длиной 23 километра). Всего на сегодняшний день на муниципальных автодорогах заменили покрытие на 1 435 участках протяженностью порядка 670 километров.

Работы на региональной дорожной сети ведутся в рамках нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги». На сегодняшний день в 39 муниципальных образованиях отремонтировано 375 дорог регионального значения длиной порядка 1,5 тысячи километров.

Всего асфальтобетонное покрытие заменят более чем на 1,9 тысячи дорог протяженностью около 2,5 тысяч километров. Из них по итогам голосования на портале «Добродел» включены более 600 дорог протяженностью порядка 700 километров. В 27 муниципальных образованиях более 50% планов ремонта в этом году составлено по предложениям граждан.