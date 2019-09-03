РИАМО - 3 сен. В Москве проектируются и строятся 167 домов по программе реновации общей площадью 2,3 миллиона квадратных метров, говорится в сообщении пресс-службы комплекса градостроительной политики и строительства столицы.

«На сегодня в проектировании находится 49 домов по программе реновации и 118 домов – строятся. Общая площадь этих 167 домов – 2,3 миллиона квадратных метров. Под заселение переданы 42 «стартовых» дома. Ордера будущим жителям еще пяти домов начнут выдавать в ближайшее время», – заявил заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Марат Хуснуллин.

По его словам, в «стартовые» дома переезжают москвичи из более чем 70 хрущевок. При этом 11 домов уже полностью расселены и снесены.

Ранее власти Москвы утвердили шесть дополнительных «стартовых» площадок для строительства домов по программе реновации. Они появятся в районах Бескудниковский, Останкинский, Богородское, Текстильщики, Проспект Вернадского и Филевский Парк.

Программа реновации жилищного фонда была утверждена мэром Москвы Сергеем Собяниным в августе 2017 года. Она касается около 1 миллиона москвичей и предусматривает расселение 5173 домов.