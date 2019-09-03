РИАМО - 3 сен. В Подмосковье подвели итоги ежегодного конкурса профессионального мастерства на звание «Лучший по профессии в индустрии туризма Московской области», говорится в сообщении пресс-службы комитета по туризму региона.

Победители в номинациях «Лучший работник службы приема и размещения гостей», «Лучший специалист службы эксплуатации номеров (горничная)», «Лучший экскурсовод (гид)» и «Лучший менеджер внутреннего и въездного туризма» будут участвовать во Всероссийском конкурсе профессионального мастерства «Лучший по профессии в индустрии туризма».

«Лучшим экскурсоводом Подмосковья в 2019 году стала Людмила Зобкова – руководитель экскурсионного отдела туристической компании «Золотые купола из Серпухова. Второе место в этом году разделили Роман Сунгуров – экскурсовод музея-заповедника «Дмитровский кремль» и Владимир Сизов – экскурсовод Государственного историко-литературного музей-заповедник А. С. Пушкина» в Одинцовском округе. Третье место занял Михаил Воробьев – экскурсовод МКЦК «Нестор» при МРОПП Богоявленский храм города Коломна», – говорится в сообщении.

Лучшим работником службы приема и размещения гостей в 2019 году стала Елена Нуждина, гостиница «Артурс Village & SPA» (Мытищи). Второе место заняла Евгения Метлина – отель «Яхонты Ногинск» (Богородский округ). Третье место досталось Екатерине Зубревой, гостиница «Шерр отель» (Ступино).

Лучшим поваром региона стал Алексей Золоторев, который работает в конгресс-отеле «Ареал» (Богородский округ, деревня Новая Купавна). Второе место занял Александр Непершин, отель «Оркестра Ока Спа Резорт» (Кашира), третье место – Ирина Юртайкина отель «Яхонты Ногинск» (Богородский городской округ).

Лучший официантом признан Иван Дроздов, сотрудник конгресс-отеля «Ареал» (Богородский городской округ.). Второе место занял Андрей Гунаев, гостиница «Атлас Парк отель» (Домодедово). Третье место – Андрей Маслов, гостинично-развлекательный комплекс «Бережки-Холл» (Егорьевск).

В номинации «Лучший специалист службы эксплуатации номеров (горничная)» первое место заняла Габриела Кучук, отель «Яхонты Истра» (Истра). Второе место в этой номинации получила Ойгул Бурхонова, гостиница «Артурс Village &SPA» (Мытищи). Третье место – Ильмира Хасиева – гостинично-развлекательный комплекс «Бережки-Холл». (Егорьевск).

В номинации «Лучший менеджер внутреннего и въездного туризма» победа досталась Елене Кондрашиной, муниципальное автономное учреждение культуры «Клинское музейное объединение» (Клин).