РИАМО - 3 сен. После вмешательства Минэкологии Подмосковья прекратились незаконное строительство дороги и вырубка деревьев на территории заповедника «Озера Нерское, Круглое, Долгое и их ближайшее окружение» в Дмитровском городском округе, говорится в сообщении пресс-службы министерства экологии и природопользования Московской области.

Поводом для проверки стало обращение администрации округа с информацией о незаконном строительстве дороги в ООПТ, сопровождающемся вырубкой деревьев.

«В ходе рейда факты подтвердились. Сотрудники Минэкологии остановили строительство и вынудили работников покинуть ООПТ. Возбуждено дело об административном правонарушении. Кроме того, собственное расследование проведут сотрудники учреждения «Мособллес», поскольку памятник организован на землях лесфонда», — говорится в сообщении.

Это не первый случай, когда Минэкологии Подмосковья пресекает природоохранные нарушения в ООПТ. Осенью прошлого года по настоянию ведомства нарушители демонтировали незаконно возведенное ограждение, которое препятствовало свободному проходу жителей к озеру Круглому.

Ранее инспекторы эконадзора привлекали к ответственности граждан, отсыпавших здесь дороги строительным мусором, а также установивших бетонные плиты вблизи береговой линии озера Круглого.

В связи с многочисленными попытками хозяйственного освоения заповедной территории Минэкологии региона пришлось изменить статус ООПТ «Озера Нерское, Круглое, Долгое и их ближайшее окружение» с заказника на памятник природы, что подразумевает ужесточение охранного режима и установление дополнительной охранной зоны. Площадь последней была увеличена с 480 гектаров до 1197,66 гектара.