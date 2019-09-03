РИАМО – 3 сен. По результатам аукциона в Клину выбрали подрядчика для возведения школы на 1,1 тысячи мест, застройщику предстоит также оборудовать стадион и беговые дорожки рядом с учебным заведением, говорится в сообщении пресс-службы министерства строительного комплекса Московской области.

Четырехэтажное здание на улице Клинская возведет ООО «Западная строительная компания». В нем оборудуют современные просторные учебные аудитории, лаборатории, мастерские, помещения для групп продленного дня. Также в здании будут спортивный и актовый залы, библиотека с медиатекой, столовая, административные кабинеты и вспомогательные помещения.

«В рамках проекта также будет выполнено комплексное благоустройство пришкольной территории с обустройством спортивного ядра со стадионом и беговыми дорожками, детскими игровыми площадками», – сказал министр строительного комплекса Московской области Руслан Тагиев.

Планируется, что первые ученики сядут за парты в этой школе 1 сентября 2021 года. Здание возведут в рамках президентского национального проекта «Современная школа» за счет средств бюджета.