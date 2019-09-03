РИАМО – 3 сен. Руководитель научно-практического центра «ДОМ», нейропсихолог Светлана Шишкова рассказала, как справиться с эмоциональным выгоранием на работе, сообщается на сайте aif.ru.

«72% россиян испытывают эмоциональное выгорание на работе. Однако лишь 7% из них знают, какими симптомами сопровождается это состояние и как из него выйти», — говорится в сообщении.

Выделяется пять стадий синдрома: 1. Потеря уверенности в себе на фоне неудовлетворенности работой. 2. Появление психосоматических расстройств, например, бессонницы и головной боли. 3. Невнимательность, рассеянность, потеря производительности. 4. Появление хронической усталости, мелких болячек. 5. Апатия, безразличие, перепады настроения, упадок сил.

Чтобы избавиться от синдрома, специалист рекомендует устранить его причину, то есть работу. Нужен продолжительный отдых – минимум две недели. Лучше найти дело, которое будет так же важно, как и работа – например, поход, ремонт, рыбалка.

Также нужно разобраться, из-за чего происходит выгорание, обратить внимание на коллег, которые, возможно, выполняют такую же работу и хорошо себя чувствуют. По мнению специалистов, часто люди стремятся сделать больше, чем другие, из-за низкой самооценки. Причинами выгорания могут также стать отсутствие поощрения и незаслуженная критика.

Чтобы не заработать синдром эмоционального выгорания, нужно согласовать с руководством обязанности и оговорить, что переработки допускаются только в исключительных случаях и за дополнительные деньги. Также нужно расставлять приоритеты и планировать время. Эксперт советует не пытаться соответствовать чужим ожиданием, не жертвовать сном и прогулками на свежем воздухе. Можно также попробовать себя в другой области деятельности и составить план удовольствий, интересных занятий.