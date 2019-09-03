РИАМО - 3 сен. Самолет без пассажиров на борту при буксировке задел крыло другого воздушного судна в аэропорту «Шереметьево», сообщил РИАМО во вторник представитель пресс-службы аэропорта.

«Сегодня в аэропорту «Шереметьево» в 15:53 воздушное средство Boeing-777 авиакомпании Royal Flight без пассажиров на борту в процессе буксировки задело крылом законцовку крыла ВС авиакомпании «Аэрофлот» Аirbus-330 (рейс SU202 Москва – Пекин). Буксировка производилась по рулежной дорожке за пределами взлетно-посадочной полосы», - сказал собеседник агентства.

На борту воздушного судна находилось 229 пассажиров. Пострадавших нет.

«Пассажиры рейса SU202 были оперативно высажены с борта и доставлены в пассажирский терминал. Авиакомпания «Аэрофлот» планирует отправить пассажиров рейса резервным воздушным средством в 18:00 по маршруту Москва – Пекин», - сказал собеседник агентства.

Инцидент никак не отразился на операционной деятельности МАШ. Аэропорт работает в штатном режиме.

Видео с места столкновения самолетов в аэропорту «Шереметьево»>>