РИАМО – 3 сен. В подмосковной Рузе завершаются работы по устройству поворотной полосы на пересечении улиц Федеративная и Солнцева, работы ведутся в рамках реализации проекта «Быстрые решения» и закончатся до 15 сентября, говорится в сообщении пресс-службы министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.

Данные автодороги являются центральными в городе и проходят мимо нескольких социальных объектов, среди которых пенсионный фонд и ЗАГС. Интенсивность движения на них составляет порядка 5 тысяч автомобилей в сутки.

«На объекте выполнили замену асфальтобетонного покрытия и бортового камня, демонтировали люки. В настоящее время на участке наносят горизонтальную дорожную разметку и устанавливают знаки, после чего установят перильное ограждение. Завершить работы в полном объеме планируется до 15 сентября», – говорится в сообщении.

Проект «Быстрые решения» включает локальные мероприятия, позволяющие в короткие сроки разгрузить проблемные участки и значительно улучшить транспортную ситуацию. В этом году в Московской области в рамках проекта выполнят работы на 27 перекрестках в 13 городах.