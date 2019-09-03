РИАМО – 3 сен. Российский футболист Дмитрий Тарасов и его жена Анастасия Костенко ждут второго ребенка, передает Федеральное агентство новостей.

«Не вижу смысла больше молчать, мечты сбываются», – написал Тарасов в своем Instagram под фотографией беременной жены.

Пол будущего малыша пара тщательно скрывает.

32-летний Тарасов был трижды женат. От первой жены Оксаны у него есть дочь Ангелина, ей 10 лет. В браке с телеведущей Ольгой Бузовой детей не было, пара рассталась в 2016 году со скандалом и долго делила нажитое имущество.

Российская модель 25-летняя Анастасия Костенко вышла замуж за футболиста в январе 2018 года. Дочь Милана родилась прошлым летом.