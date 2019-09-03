РИАМО - 3 сен. Московского перевозчика оштрафовали на 450 тысяч рублей за незаконный вывоз опасных строительных отходов на сельскохозяйственный участок в Дмитровском округе, говорится в сообщении пресс-службы министерства экологии и природопользования Московской области.

Инспекторы эконадзора проводили рейд в деревне Дмитровка. Во время проверки они остановили самосвал, с которого выгружали отходы на один из земельных участков. Выяснилось, что машина находилась в ведении столичной компании «АвтоСтройГрад». По словам представителя компании, доставку отходов согласовали с владельцем участка, который собирался с их помощью планировать территорию.

«Лабораторные исследования образцов показали, что на участок земель сельскохозяйственного назначения свозился суглинистый грунт, перемешанный со строительными отходами, который относится к IV классу опасности», — говорится в сообщении.

За нарушения правил обращения с отходами перевозчику назначили штраф.

Ранее инспекторы эконадзора совместно с сотрудниками полиции задержали с поличным организаторов незаконной свалки вблизи деревни Колонтаево Богородского городского округа.