Тусовки под окном и ночной ремонт: как бороться с шумными соседями

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В Москве и Московской области шуметь нельзя:

• По будням с 21:00 до 8:00 часов утра

• В выходные и праздничные дни с 22:00 до 10:00 утра

• В «тихий час», предусмотренный для детского сна и отдыха жителей МКД и общежитий. Длится он ежедневно с 13:00 до 15:00.

При этом шум от ремонта или перепланировки в квартире относится к категории сложновыносимых, поэтому для таких работ существует отдельный регламент.

Проводить ремонт нельзя:

• По будням – с 19:00 до 9:00 утра

• По субботам – с 19:00 до 10:00 утра

• В воскресенье и праздничные дни – в течение всего дня.

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