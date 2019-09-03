Тусовки под окном и ночной ремонт: как бороться с шумными соседями

Зоны тишины
Ограничения по уровню шума распространяются на жилые многоквартирные дома и общежития, а также прилегающие к ним территории, подъезды и игровые площадки. Также нельзя шуметь на территориях детсадов, школ и лечебных заведений, социальных учреждений. Не стоит забывать о даче – здесь тоже живут люди, и они нуждаются в комфорте.
Нормы шума
Согласно закону о тишине в Московской области, жителям многоквартирных домов в определенные «часы тишины» предписано снизить уровень шума до 30 дБА. Так, шепот равен около 30 дБА, обычный разговор – около 50 дБА, а звук автомобильной сигнализации примерно равен 80 дБА.
Для квартир в жилых домах Москвы допустимый уровень шума определен СанПиНом (п. 2.1.2.2645-10). Днем он не должен превышать 55 акустических децибел (дБА), а в ночное время – 45 дБА. Возле жилых домов днем он не должен превышать 70 децибел, а ночью — 60.
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Когда нельзя шуметь
В Москве и Московской области шуметь нельзя:
• По будням с 21:00 до 8:00 часов утра
• В выходные и праздничные дни с 22:00 до 10:00 утра
• В «тихий час», предусмотренный для детского сна и отдыха жителей МКД и общежитий. Длится он ежедневно с 13:00 до 15:00.
При этом шум от ремонта или перепланировки в квартире относится к категории сложновыносимых, поэтому для таких работ существует отдельный регламент.
Проводить ремонт нельзя:
• По будням – с 19:00 до 9:00 утра
• По субботам – с 19:00 до 10:00 утра
• В воскресенье и праздничные дни – в течение всего дня.
Источники шума
Согласно подмосковному закону о тишине и Закону о соблюдении покоя граждан и тишины в городе Москве, к источникам чрезмерного шума относятся:
• Прослушивание музыки, в том числе с использованием колонок, установленных на автомобилях и объектах торговли;
• Пение, крики, свист
• Игра на музыкальных инструментах
• Использование пиротехники
• Громкие разговоры, крики
• Ремонтные работы и перепланировка
• Просмотр телевизора на большой громкости
• Звуки автомобильной сигнализация, гудки и пр.
Кстати, нарушением будут и громкие ночные посиделки на детской площадке или под окнами жилого дома, и шумные вечеринки за стенкой в ночное время.
Куда жаловаться на соседей
Если ваши соседи грешат чем-то из вышеперечисленного, то на них можно пожаловаться. В первую очередь, стоит обращаться в свою управляющую компанию. Такой способ позволит быстро решить конфликт и избежать обращения в полицию.
На громкий ремонт и прочие источники шума в соседней квартире можно жаловаться в полицию по телефонам «102» или «112», а также в Мосжилинспекцию. Для серьезной перепланировки соседям потребуется взять разрешение.
На любой шум от технического оборудования можно пожаловаться в территориальное отделение Роспотребнадзора. Специалисты проведут необходимые замеры и выяснят, превышен ли допустимый уровень шума.
Куда жаловаться на кафе и магазины
Если же у вас по соседству торговая точка или ночное заведение, создающее шум, то с этим тоже можно бороться.
Магазины и кафе могут располагаться в жилых домах, но только если в них есть отдельный вход, не через общий подъезд. Шумная работа аппаратуры, громкие клиенты и ночная разгрузка товара может стать причиной постоянного дискомфорта. Пожаловаться на таких нарушителей можно через территориальный орган Роспотребнадзора или полицию.
Перед тем, как позвонить в полицию, желательно собрать доказательства инцидента, ведь к моменту приезда стражей правопорядка, соседи могут и утихомириться. Поэтому снимите обстановку на видео, запишите на диктофон или, еще лучше – заручитесь поддержкой других жильцов. Коллективная жалоба гарантирует несколько свидетелей.
У полицейского следует попросить копию документов с отметкой о принятии жалобы к рассмотрению.
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Исключения для новостроек и аварийных работ
Собственники квартир в новостройках могут ремонтировать свое жилье дольше обычного – c 7:00 до 23:00. Москвичам разрешено заниматься ремонтом в таком режиме в течение полутора лет с момента сдачи дома, жителям Подмосковья – в течение полугода. При этом, если вы купите квартиру в новостройке позже указанного срока, поблажки уже не будут действовать.
К исключениям относятся и срочные аварийные работы, а также вызов скорой или машины полиции. Также шум считается законным, если его причиной стало согласованное с властями официальное мероприятие или религиозная церемония (например, звон колоколов).
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Штрафы для нарушителей
За нарушение тишины грозит штраф. В первый раз нарушителям-физлицам придется заплатить от 1 000 до 3 000 рублей. Должностные лица заплатят от 5 000 до 10 000 рублей. Юридические лица обяжут заплатить от 20 000 до 50 000 рублей.
При этом сумма которая с каждым новым визитом правоохранителей будет увеличиваться.
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