РИАМО - 3 сен. Автомобилистов призвали внимательно выбирать места для парковки во время подготовки к празднованию Дня города, сообщается на сайте московского паркинга.

«Обратите внимание, что в связи с праздничными мероприятиями в городе будет ограничено движение по ряду улиц, и соответственно ограничена возможность припарковаться в этих зонах. Рекомендуем ознакомиться с информацией обо всех запланированных ограничениях на едином транспортном портале», — говорится в сообщении.

Водителей призвали оставлять машины только в разрешенных местах. Неправильно припаркованный автомобиль может стать причиной ДТП.

В Москве уже начали ограничивать движение на нескольких улицах в связи с подготовкой и проведением праздничных мероприятий в честь Дня города. В основном перекрытия коснутся центральных улиц столицы.

День города отметят в Москве 7 и 8 сентября. В этом году праздник посвящен 80-летию ВДНХ.