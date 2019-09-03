РИАМО (ПОДОЛЬСК) – 3 сен. Жители Подольска 13 сентября смогут узнать о работе полиции во время приема начальника Следственного управления МВД России по Подольску Эллы Корнейчук, сообщается на сайте УМВД России по Подольску.

По данным графика приема граждан, опубликованного на сайте, заместитель начальника УМВД России по Подольску, начальник Следственного управления Элла Корнейчук проведет прием жителей 13 сентября. Прием будет проходить с 17:00 до 20:00. Задать вопросы, касающиеся правоохранительных органов, смогут все желающие.

Прием будет проходить в здании УМВД России по городскому округу Подольск по адресу: Революционный проспект, дом №84. Записаться можно по телефону: 8(496)763-02-76.