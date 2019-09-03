РИАМО – 3 сен. Школа на 550 мест появится в Волоколамске в 2020 году, рядом с ней обустроят спортивное ядро с беговыми дорожками, детскими игровыми площадками и местами для отдыха, говорится в сообщении пресс-службы министерства строительного комплекса Московской области.

Здание появится по адресу: улица Текстильщиков, дом №10. В нем будут заниматься ребята из Волоколамской средней образовательной школы №3 – их обучение там прекратилось в 2016 году из-за аварийного состояния здания по предписанию Роспотребнадзора и требованию прокуратуры. Освободив школу 1938 года постройки, ребята занимались в здании на улице Щекино и в здании Волоколамского аграрного техникума «Холмогорка».

«С этого же периода началась работа над проектом по строительству новой школы, оборудованной в соответствии с современными требованиями к организации образовательного процесса», – говорится в сообщении.

Как рассказал министр строительного комплекса Московской области Руслан Тагиев, в новом учебном здании будут расположены учебные классы, лаборатории, спортивный и актовый залы, библиотеки с медиатекой, столовая а также административные и вспомогательные помещения.

«В рамках проекта также будет выполнено комплексное благоустройство прилегающей территории с размещением спортивного ядра с беговыми дорожками, детскими игровыми площадками, местами для отдыха», – добавил Тагиев.

Объект планируется ввести в эксплуатацию в 2020 году. Его построят в рамках президентского национального проекта «Современная школа» за счет средств бюджета. По результатам аукциона контракт на строительство заключили с ООО «Листпромстрой».