РИАМО (БАЛАШИХА) – 3 сен. Сотрудники регионального оператора по обращению с ТКО в Ногинском кластере «Хартия» провели плановую санитарную обработку мусорных контейнеров на улице Некрасова в Балашихе, дезинфекция мусорных баков в горокруге проводится по графику раз в два месяца, сообщил замдиректора подмосковного филиала компании «Хартия» Андрей Пащенко.

Компания «Хартия» провела во вторник санитарную обработку мусорных баков в микрорайоне Южный на улице Некрасова, у домов №№11А, 11Б и 13А, а также в микрорайонах Ольгино и Купавна.

«В Балашихе более 12 тысяч контейнеров для раздельного сбора мусора. Региональный оператор «Хартия» полностью обеспечивает санитарную очистку всего контейнерного парка. За один день мы моем порядка 60 контейнеров – это около 10-15 контейнерных площадок в день. Сегодня у нас в графике – улица Некрасова, дома №№11А, 11Б и 13А. Техника работала также в микрорайонах Купавна и Ольгино. Санитарная обработка производится по графику один раз в два месяца», – сказал Пащенко.

Он добавил, что мусорные контейнеры промывают под давлением слабощелочным раствором, который не вредит окружающей среде. Сначала мусоровоз очищает контейнер от отходов, далее за ним следует специальная промывочная машина, которая моет контейнер снаружи, а также производит обработку под давлением изнутри. На очистку одного контейнера уходит от 30 до 60 секунд.

Санитарную обработку контейнеров для раздельного сбора ТБО начали проводить в Балашихе с марта 2019 года. Регоператор задействует для дезинфекции три единицы спецтехники.

«Мы провели закупку еще 2 единиц техники, но так как количество контейнерных площадок увеличивается, будет заказана дополнительная спецтехника для плановой помывки контейнеров», – заключил Пащенко.