РИАМО - 3 сен. Губернатор Московской области Андрей Воробьев обсудил с председателем Мособлизбиркома Ильей Березкиным проведение муниципальных выборов в Подмосковье, в совещании также приняли участие представители политических партий, передает во вторник корреспондент РИАМО.

«Восьмого сентября у нас муниципальные выборы в 31-м муниципальном образовании. Это коснется порядка 2 миллионов избирателей. Конечно, мы очень заинтересованы, чтобы явка была высокая. Для нас очень важно, чтобы на местном муниципальном уровне власть, депутаты были компетентны, чтобы они добросовестно работали», - сказал Воробьев.

Председатель избирательной комиссии Московской области Илья Березкин отметил, что к голосованию в Подмосковье подготовлена вся документация. В частности, напечатано более трех миллионов бюллетеней.

«Что касается подготовки нашей документации, то мы уже напечатали все бюллетени, которые необходимы. Это более трех миллионов единиц. В некоторых округах люди будут голосовать не по одному бюллетеню, а по двум. Поэтому их такое количество», - добавил Березкин.