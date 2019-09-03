РИАМО - 3 сен. При прекращении существования объектов недвижимого имущества их необходимо снимать с кадастрового учета, говорится в сообщении пресс-службы управления Росреестра по Московской области.

Снимать объект недвижимости с учета в Едином государственном реестре недвижимости (ЕГРН) нужно в случаях уничтожения, гибели в чрезвычайных ситуациях или сноса объекта в соответствии с законодательством.

«Снятие разрушенного объекта с кадастрового учета позволит возвести и зарегистрировать новый объект недвижимости. Кроме того, с момента государственной регистрации прекращения права на объект не будет начисляться налог на недвижимое имущество», – сказала руководитель подмосковного управления Росреестра Татьяна Громова.

В июле 2019 года ведомство сняло с кадастрового учета более 140 тысяч объектов недвижимости. Всего за первое полугодие в Московской области снято с кадастрового учета порядка 530 тысяч объектов недвижимости, что в 3,2 раза превышает аналогичный показатель за весь 2018 год (164,7 тысячи объектов).

Снятие с учета здания или сооружения осуществляется на основании заявления собственника и акта обследования, подготовленного кадастровым инженером. Акт обследования подтверждает факт отсутствия объекта недвижимости. Данный документ составляется в электронной форме и заверяется усиленной квалифицированной электронной подписью (УКЭП).

Заявление о снятии объекта с государственного кадастрового учета можно подать лично, обратившись в офис многофункционального центра «Мои документы», или в электронной форме через «Личный кабинет правообладателя» на официальном сайте Росреестра.

Для подачи документов в электронном виде нужна электронная подпись заявителя (УКЭП). Заявление может подать как владелец имущества, так и его доверенное лицо по нотариальной доверенности. Снятие с кадастрового учета и прекращение права собственности – бесплатные процедуры и занимают 12 рабочих дней с момента поступления документов в орган регистрации.