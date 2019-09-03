РИАМО - 3 сен. Власти Подмосковья планируют выдавать сертификат на материнский капитал в электронном виде, сообщила во вторник на пресс-конференции в РИАМО начальник Главного управления ЗАГС Московской области Елена Филатова.

«Мы сегодня работаем над материнским капиталом, чтобы мы не только заявление подавали на материнский капитал, но и сам сертификат прилетал к маме в электронном виде», - сказала Филатова.

Она уточнила, что внедрить такую услугу могут до 2020 года.

Ранее Филатова рассказала, что в 10 муниципалитетах Подмосковья запущен пилотный проект, в рамках которого в роддомах и перинатальных центрах организовано удаленное рабочее место для сотрудников ЗАГСов. При выписке роженицы получают все необходимые для малыша документы: свидетельство о рождении, справку на получение единовременного пособия, временный страховой полис ОМС, ИНН.