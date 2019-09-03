РИАМО - 3 сен. Порядка 400 кубометров вторсырья собрали во время работы международного авиационно-космического салона в подмосковном Жуковском, говорится в сообщении пресс-службы регионального оператора «ЭкоЛайн-Воскресенск».

«Все дни на площадке авиасалона действовал раздельный сбор отходов (РСО), который организовал региональный оператор «ЭкоЛайн-Воскресенск». За время форума собрали около 400 кубометров вторсырья. Из них 100 кубометров – в пиковый день посещения салона – 31 августа», – говорится в сообщении.

Во время деловой программы форума на территории установили 25 точек РСО, при этом в дни массовых посещений количество пунктов было увеличено. Сбор сухих отходов производился в 50 специализированных контейнеров, предназначенных для сбора пластика, макулатуры, металла и стекла. Самыми распространенными фракциями стали: картон, ПЭТ-бутылка и металлическая банка из-под напитков.

Ориентироваться в вопросах раздельного сбора отходов гостям салона помогали волонтеры, которые не только раздавали специальные информационные листы об РСО, но и вместе с участниками сортировали отходы у синих сетчатых баков. Основная часть команды входит в студенческое объединение ЭкоГильдии МГУ.

По наблюдениям волонтеров, самыми дисциплинированными и заинтересованными в правильности раздельного сбора были дети – они внимательно изучали информационные таблички на контейнерах, прежде чем разместить в них отходы, и даже подсказывали родителям, как это нужно делать.

Международный авиационно-космический салон проходил в Жуковском с 27 августа по 1 сентября. За это время его посетили более 578 тысяч человек, а в рамках делового сотрудничества подписали контрактов и соглашений на общую сумму свыше 250 миллиардов рублей. Всего на территории МАКС-2019 были собраны 827 экспонентов из 33 стран, включая 184 зарубежных компании.