РИАМО – 3 сен. Каховскую линию метро Москвы будут запускать поэтапно, изначально планировалось открыть движение после реконструкции в 2021 году, пишет во вторник РИА Новости.

Заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Марат Хуснуллин рассказал, что участок практически отстраивают заново. В рамках реконструкции сделают полный ремонт и заменят все платформы, рельсы, установят новое оборудование, изменят внешний вид.

«Мы надеялись закончить реконструкцию в 2021 году, но сейчас метрополитен рассматривает возможность частичного ввода. Например, по одному участку пока челноком пускать, а после реконструкции уже полностью», — сказал Хуснуллин.

Каховскую линию и три ее станции реконструируют для интеграции с Большой кольцевой линией. Проект БКЛ — ключевой в программе развития столичной подземки. Протяженность нового кольца будет достигать 70 километров, на нем расположится 31 станция. Сегодня на всех участках БКЛ ведутся работы по проектированию и строительству.

Станцию метро «Каховская» одноименной линии закрыли на реконструкцию 30 марта.