РИАМО – 3 сен. Военно-морской флот России получит 176 новых вспомогательных судов в рамках государственной программы вооружения, рассчитанной до 2027 года, сообщает Федеральное агентство новостей.

Министр обороны России Сергей Шойгу в ходе селекторного совещания Минобороны рассказал, что всего на данный момент у вспомогательного флота есть 152 современных судна. При этом их исправность доведена до 85%, всего же вспомогательных судов более 450, но некоторые не эксплуатируются из-за неисправностей.

Шойгу также обратил внимание, что в скором времени министерство обороны России получит 423 современных вертолета.

«В настоящее время войска получили 112 машин, 58 из них досрочно», — отметил министр.

Он также подчеркнул, что среди законтрактованных вертолетов есть 96 Ми-28НМ.