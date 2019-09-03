РИАМО (ПОДОЛЬСК) – 3 сен. Сотрудники отдельного батальона патрульно-постовой службы полиции подмосковного Подольска раскрыли более 100 преступлений с начала текущего года, сообщается в группе «УМВД России по г.о. Подольск» в соцсети «ВКонтакте».

Второго сентября исполнилось 96 лет со дня образования патрульно-постовой службы. Ни одно общественно-массовое мероприятие, спортивное представление, проходящее на территории обслуживания УМВД России по Подольску, не проходит без сотрудников данного батальона.

«В настоящие время отдельный батальон патрульно-постовой службы УМВД России по Подольску является одним из самых крупных подразделений управления. За 8 месяцев текущего года его сотрудниками было раскрыто более 100 преступлений, пресечено более 10 тысяч административных правонарушений», – говорится в сообщении.

В честь образования патрульной службы в большом зале управления состоялось чествование сотрудников и ветеранов батальона. К сотрудникам с поздравлением обратился врио начальника УМВД России по Подольску, подполковник полиции Александр Семенов, помощник начальника управления, полковник внутренней службы Елена Кукушкина и другие. Выступающие поздравили сотрудников с профессиональным праздником, пожелали здоровья, понимания со стороны близких и роста по служебной лестнице.