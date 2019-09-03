РИАМО – 3 сен. Столичная студентка, которая впала в кому после купания в бассейне отеля в Турции, умерла в столичном НИИ Склифосовского, сообщает «Московский комсомолец».

Инцидент произошел в Анталье в водном парке развлечений Sealanya Seа Park. 19-летняя Ольга плавала с маской в одном из бассейнов парка с экзотическими рыбками, после чего внезапно стала тонуть. Ее удалось вытащить из воды, но привести туристку в чувство так и не смогли.

«Ольга впала в кому. 30 августа ее доставили в Москву в НИИ Склифосовского. 2 сентября около 19.00 она скончалась. Последние дни девушка находилась в тяжелом состоянии», – говорится в сообщении.

Это не первый несчастный случай с российскими туристами в Турции за последний месяц. 18 августа в Бодруме 12-летнюю девочку из Санкт-Петербурга затянуло в дренажную трубу бассейна отеля «Санхилл». Врачи боролись за жизнь школьницы 11 дней, но 28 августа она умерла.

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