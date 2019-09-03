РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 3 сен. Глава городского округа Люберцы Владимир Ружицкий пригласил жителей окурга принять участие в ежегодной массовой экологической акции «Наш лес. Посади свое дерево», которое состоится 21 сентября, сообщил глава городского округа Люберцы Владимир Ружицкий на своей официальной странице в соцсети «ВКонтакте».

«21 сентября приглашаю всех люберчан принять участие в традиционной посадке леса, которая пройдет по 101 адресу в скверах, парках, во дворах, на территории Малаховского участкового лесничества. Высадим саженцы сосны, рябины, клена, березы, яблони, вишни, сирени, чубушника», – написал Ружицкий.

По его словам, более подробная информация будет размещена на сайте администрации Люберец.

Акция «Наш лес. Посади свое дерево» проходит в Подмосковье ежегодно с целью восстановления леса. Посадка на территории Московской области может проводиться только в два небольших периода времени – в апреле-мае и сентябре-октябре.