РИАМО - 3 сен. Поезда курсируют согласно графику на Калужско-Рижской линии Московского метрополитена после технического сбоя, сообщается в официальном Twitter-аккаунте столичного метро.
«Движение поездов на Калужско-Рижской линии введено в график», – говорится в сообщении.
Ранее поезда на участке от станции «Октябрьская» до станции «Китай-город» двигались только в обратном направлении. При этом поезда даже в обратном направлении шли с увеличенными интервалами.
На данный момент сбой устранен, а движение поездов на Калужско-Рижской линии восстановлено и введено в график.
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