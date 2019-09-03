РИАМО - 3 сен. Поезда курсируют согласно графику на Калужско-Рижской линии Московского метрополитена после технического сбоя, сообщается в официальном Twitter-аккаунте столичного метро.

«Движение поездов на Калужско-Рижской линии введено в график», – говорится в сообщении.

Ранее поезда на участке от станции «Октябрьская» до станции «Китай-город» двигались только в обратном направлении. При этом поезда даже в обратном направлении шли с увеличенными интервалами.

На данный момент сбой устранен, а движение поездов на Калужско-Рижской линии восстановлено и введено в график.