РИАМО - 3 сен. На 3-м проезде Перова Поля в административном здании произошло короткое замыкание в электрощите, в целях безопасности из здания эвакуировали всех сотрудников и посетителей, сообщил РИАМО представитель пресс-службы ГУ МЧС РФ по Москве.

«Была заявка по адресу: 3-й проезд Перова Поля на загорание в электрощите. Наши подразделения прибыли, все проверили. Было обнаружено, что на первом этаже в электролите произошло короткое замыкание без последующего горения. Администрацией здания было принято решение вывести всех людей - всего 90 человек», - сказал собеседник агентства.

Он добавил, что в результате происшествия никто не пострадал.