РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) – 3 сен. В Центральном парке подмосковных Люберец 7 сентября пройдет выставка приютских собак, их можно будет забрать домой, сообщил журналистам глава городского округа Владимир Ружицкий.

«Седьмого сентября в Центральном парке культуры и отдыха пройдет выставка-пристройство приютских собак «Забери меня домой». Жители округа смогут выбрать себе питомца», – сказал Ружицкий.

Выставка начнется в 11:00. В ней примут участие 30 собак. Вход свободный.