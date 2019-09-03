РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) – 3 сен. Главный врач Люберецкой областной больницы Дмитрий Старцев во вторник призвал сотрудников администрации организованно сделать прививки от гриппа, передает корреспондент «РИАМО в Люберцах».

«Скоро в Люберецкую областную больницу поступит вакцина от гриппа. Руководителей управлений прошу организовать вакцинацию сотрудников, особенно управления ЖКХ, они активно взаимодействуют с людьми», – сказал Старцев.

Он отметил, что на минувшей неделе больница обслужила 2 048 рецептов. Также в адрес больницы поступило 14 обращений.