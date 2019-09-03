РИАМО – 3 сен. В столичном аэропорту «Шереметьево» крыльями столкнулись два самолета, столкновение случилось на земле, сообщает во вторник Life.

«В «Шереметьеве» столкнулись самолеты «Аэрофлота» и Royal Flight. <…> Из лайнера «Аэрофлота» сейчас выводят пассажиров», — говорится в сообщении.

На фото с места происшествия видны несколько обломков вокруг самолетов. По предварительным данным, на борту Royal Flight не было пассажиров. А самолет «Аэрофлота» должен был вылететь в Пекин.

Видео с места столкновения самолетов в аэропорту «Шереметьево»>>