РИАМО (БАЛАШИХА) – 3 сен. Сотрудники отдела по контролю за незаконным оборотом наркотиков МУ МВД России «Балашихинское» рассказали студентам Балашихинского техникума о вреде наркотических веществ и ответственности за их распространение, сообщается на сайте ГУ МВД России по Московской области.

Лекция о вреде наркотических веществ прошла на базе Балашихинского лицея.

«Стражи правопорядка рассказали молодым людям, что употребление наркотиков имеет тяжкие последствия, так как за минимальное время разрушаются абсолютно все органы: почки, печень, репродуктивная система и мозг человека. Им также разъяснили административную и уголовную ответственность за употребление, хранение и распространение наркотических веществ», – говорится в сообщении.

Полицейские напомнили ребятам, что российским законодательством предусмотрена мера ответственности как за хранение, распространение веществ, так и за их употребление.

Беседа сопровождалась демонстрацией тематического фильма. В завершение мероприятия студенты техникума задали интересующие их вопросы.