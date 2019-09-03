РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 3 сен. Глава городского округа Люберцы Владимир Ружицкий 5 сентября выступит в эфире местного телевидения и ответит на вопросы граждан.

«Пятого сентября в прямом эфире на Люберецком районном телевидении пообщаюсь со зрителями. Отвечу на интересующие вопросы», – сказал Ружицкий на оперативном совещании во вторник.

Эфир на Люберецком районном телевидении начнется в 19:30. Свои вопросы жители округа могут задать по телефонам: 8(498)642-19-50, 8(498)642-19-52.