РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) – 3 сен. В Единую диспетчерскую службу (ЕДС) ЖКХ Люберец на минувшей неделе поступило свыше 5,7 тысячи обращений от жителей, сообщил во вторник на оперативном совещании директор ЕДДС муниципалитета Виталий Богданов.

«В ЕДС ЖКХ Люберец с 26 августа по 1 сентября поступило 5 750 обращений, из них 487 касались вопросов электроснабжения, 740 – водоснабжения. Свыше 5,4 тысячи звонков касались работы МосОблЕИРЦ», – сказал Богданов.

Он добавил, что 48 звонков поступили по вопросам отопления, 390 касались обслуживания домов.

«В ЕДДС-112 за неделю поступило 7 501 обращение, из них на горячую линию администрации было 686 звонков», – заключил Богданов.