РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 3 сен. Сотрудники патрульно-постовой службы (ППС) полиции УМВД России по Подольску рассказали детсадовцам о своей работе, истории создания службы и напомнили детям правила безопасности на дорогах, говорится в сообщении пресс-службы УМВД России по городскому округу Подольск.

Сотрудники отдельного батальона патрульно-постовой службы полиции УМВД России по городскому округу Подольск совместно с членом общественного совета при УМВД Алексеем Лубинским в День образования ППС навестили воспитанников одного из детских садов Подольска.

«Стражи правопорядка рассказали детсадовцам о своей работе, истории создания подразделения, службе в полиции и показали патрульную машину. Под присмотром полицейских каждый желающий мог посидеть за рулем автомобиля. Также малышам напомнили правила безопасности во дворах и возле дорог», – говорится в сообщении.

В конце мероприятия дети поблагодарили стражей правопорядка за интересное мероприятие и подарили им свои рисунки, поздравив с профессиональным праздником.